الصحة: 38 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547969 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536999 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8765 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى (44650466) جرعة حتى أمس الأحد.

وقالت الوزارة في وقت سابق، إن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.

يشار إلى أن مركز الإحصاء الخليجي، أعلن أن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%، حتى أمس الاحد، بينما بلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

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