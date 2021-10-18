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إيقاف موقع الحياة الفطرية ومنصة فطري لمدة 8 ساعات

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الرياض - محمد عبدالله - وجه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تنويها، بإيقاف موقعه الإلكتروني ومنصة (فطري)، لمدة 8 ساعات، من أجل إجراء الصيانة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه سيتم إيقاف منصة (فطري) ولموقع الإلكتروني للمركز الوطني للحياة الفطرية، بغرض الصيانة، بدءا من الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين ولمدة 8 ساعات.

كان مركز الحياة الفطرية، سيطر منذ خمسة أيام، على أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع، حيث تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، وتمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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