إيقاف موقع الحياة الفطرية ومنصة فطري لمدة 8 ساعات

الرياض - محمد عبدالله - وجه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تنويها، بإيقاف موقعه الإلكتروني ومنصة (فطري)، لمدة 8 ساعات، من أجل إجراء الصيانة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه سيتم إيقاف منصة (فطري) ولموقع الإلكتروني للمركز الوطني للحياة الفطرية، بغرض الصيانة، بدءا من الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين ولمدة 8 ساعات.

كان مركز الحياة الفطرية، سيطر منذ خمسة أيام، على أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع، حيث تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، وتمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن.

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