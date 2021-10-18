«شؤون الحرمين»: تنفيذ خطة استراتيجية مستقبلية لتوفير أفضل الخدمات بعد انحسار الجائحة

الرياض - محمد عبدالله - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بتنفيذ خطط استراتيجية تطويرية متكاملة متزامنة مع الرؤية المستقبلية لبداية انحسار الجائحة.

وأكد "السديس"، تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية سعياً لتوفير أفضل الخدمات، وسبل الراحة لضيوف الرحمن، وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية بعد هذه الإنجازات المتوالية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى وضع خطة استراتيجية مستقبلية قريبة وبعيدة المدى لتوفير أفضل الخدمات بعد انحسار الجائحة، فدولتنا المباركة جعلت جل اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين والوطن والمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

ورفع "السديس"، في الختام، شكره وتقديره ووافر عرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على حرصهم ومتابعتهم لكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً المولى - عز وجل- أن يطيل في أعمارهم وأن يجعلهم ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد الطيبة أمنها وأمانها واستقرارها ورخائها وازدهارها، إنه قريب مجيب.

اقرأ أيضا:

رئاسة الحرمين تنتصر على كورونا بـ«صفر» إصابات.. و«السديس»: جاهزون لاستقبال القاصدين