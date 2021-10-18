بالفيديو.. مختصة تكشف عمليات التجميل الأكثر طلبًا من الرجال بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مختصة التجميل د. مروى حسني، عن عمليات التجميل الأكثر طلبا من الرجال في العيادات بالمملكة، مشيرة إلى أنها تتلخص في مشاكل الشعر والبشرة.

وقالت "مروى"، في تصريحات لـ"الإخبارية"، إن الإجراءات التجميلية التي يطلبها الرجال متعددة، ولكن أبرزها تكون حالات علاج تساقط الشعر والصلع بجلسات البلازما والميزوثيربي والخلايا الجذعية، إضافة إلى كثرة الطلب على علاجات فرط التعرق بجلسات البوتوكس.

وأضافت مختصة التجميل، أن بعض الرجال لا يحبون مظاهر التقدم بالعمر، فيلجأون إلى حقن البوتوكس لعلاج التجاعيد، مشيرة إلى أن مشاكل البشرة أيضًا عليها إقبال كبير من الرجال خاصة التصبغات والندوب الناتجة عن الحروق أو حب الشباب، ويتم علاجها بجلسات الليزر.

وأكدت د. مروى حسني، أن أكثر حالات عدم تقبل الشكل التي تحضر إلى العيادات من الرجال تكون بسبب ندوب حب الشباب، حيث تؤثر عليهم نفسيًا وتسبب إحراجًا للبعض وتمنحهم شعورًا بعدم الثقة بالنفس، ويتم علاجها بالتقطيع عن طريق البلازما وجلسات الليزر.

وشددت مختصة التجميل، على أن لجوء الرجال إلى عمليات التجميل لم يعد رفاهية، بل باتت تفرضها الضرورة عن اقتناع ورغبة شديدة، مشيرة إلى أن الملاحظ التزام الرجال الذين يلجأون لعيادات التجميل بجلسات العلاج والتعليمات الصحية أكثر من السيدات.

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