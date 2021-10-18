قطار الحرمين: جميع الرحلات المجدولة تعمل وفق المقرر لها

الرياض - محمد عبدالله - قال قطار الحرمين السريع، إن جميع رحلات قطار الحرمين المجدولة تعمل وفق المقرر لها.

وذكر حساب خدمة العملاء لقطار الحرمين –عبر تويتر- ردا على عدة استفسارات أن جميع الرحلات المجدولة للقطار تعمل بشكل طبيعي، وأنه حدث عطل بسيط يوم السبت الماضي وتم استئناف العمل في نفس اليوم.

كان قطار الحرمين ذكر في بيان له أمس الأحد، أن رحلات قطار الحرمين السريع المنطلقة من المدينة المنورة يوم السبت، تأثرت جراء عطل فني كهربائي أدى إلى توقف الرحلات من الساعة السابعة صباحا وتم استئنافها عند الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم.

وأكدت الشركة حرصها والتزامها التام بخدمة عملائها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مبينة أن إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجري التعامل معها حاليا بشكل آلي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لاسترجاع التذاكر للحالات المشابهة.

من جانب آخر، تود الشركة أن تؤكد عدم صحة المعلومات المتداولة و المنشورة في الصحف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى توقف الرحلات المدة يومين بسبب خلل كهربائي.

وتنفي الشركة صحة ذلك، داعية الجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية، مؤكدة بأن جميع الرحلات المجدولة تعمل وفق المقرر لها وبما يلبي تطلعات عملائها.

ويمكن للراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسار التواصل مع الرقم الموحد لخدمة عملاء قطار الحرمين السريع (920004433).

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