ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض في البيشة للحكومة لدعم استراتيجية التطوير والاحتياج التنموي في عسير

الرياض - محمد عبدالله - وافق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة، التي تبلغ مساحتها 2م22.580.225 لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية، وذلك دعماً من ولي العهد لاستراتيجية منطقة عسير والاحتياج التنموي في المنطقة.

وأعلن رئيس هيئة تطوير عسير بدء العمل من فريق مختص لوضع منهج للتطوير المميز بمعاير عالمية، تعزز جودة الحياة وتوفر فرص عمل.

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