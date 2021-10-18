يصل لـ2400 ريال.. شروط وخطوات الاستفادة من الدعم الشهري لتطبيقات نقل الركاب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن طريقة التسجيل للعمل في تطبيقات نقل الركاب، والاستفادة من برنامج الدعم الشهري والذي يصل إلى 2400 ريال عند اكتمال 42 رحلة شهريًا.

ويستهدف برنامج دعم العمل الحر "النقل الموجه"، العاملين المتفرغين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات والباحثين عن عمل.

ويأتي البرنامج بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويمكنك الاستفادة من برنامج الدعم الشهري، باتباع الخطوات التالية:

- يجب التسجيل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات المعتمدة في المبادرة.

- إكمال إجراءات إصدار وثيقة العمل الحر في النقل الموجه تحت نشاط قائد مركبة.

- التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، وإكمال إجراءات التقديم.

- البدء بالعمل في التطبيقات حال إكمال الإجراءات.

وتتضمن شروط الانضمام للبرنامج ما يلي:

- سعودي الجنسية.

- العمر من 20 إلى 60 سنة.

- ألا يكون المتقدم على رأس العمل.

- ألا يكون طالبا أو متقاعدا.

- ألا يكون صاحب سجل تجاري.

-غير مستفيد حالي من برامج دعم الصندوق.

- التسجيل في تطبيقات توجيه المركبات.

- إصدار وثيقة العمل الحر.

اقرأ أيضا:

«النقل» تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لبرنامج استقطاب وتأهيل المتميزين