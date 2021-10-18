الأحوال المدنية تقدم خدماتها في مركز بني حرير وبني عدوان بالباحة

الرياض - محمد عبدالله - بدأت الأحوال المدنية بالمندق بتقديم خدماتها المتنقلة في مركز بني حرير وبني عدوان لمدة يومين، وذلك في إطار تنفيذ الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية لمبادرة نأتي إليك الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وقدمت الوحدة المتنقلة خلال زيارتها, خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات البرنت.

جدير بالذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مبنى مركز بني حرير، وبني عدوان, لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، وأختصار الوقت والجهد على المواطنين.

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