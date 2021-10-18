بالفيديو.. تعرف على أنواع مخالفات نظام التدخين والغرامات المقررة

الرياض - محمد عبدالله - عددت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أنواع مخالفات نظام التدخين، والتي قد تصل العقوبة بها إلى 20 ألف ريال.

وذكرت اللجنة –عبر تويتر- أن مخالفات التدخين تشمل التالي: غرامة 200 ريال للتدخين في الحدائق، والأماكن العامة، والمنشآت الحكومية وعند مداخلها في مسافة أقل من 8 أمتار.

غرامة 5 آلاف ريال للدعاية أو الرعاية لأي نوع من أنواع التبغ في أي مكان.

ـ غرامة 5 آلاف ريال لبيع منتجات التبغ التي لا تحمل بيانات توضح التحذيرات الصحية أو الصور المعبرة، أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

ـ غرامة 5 آلاف ريال لبيع أي نوع من أنواع التبغ لم تقل أعمارهم عن 18 سنة.

ـ غرامة 5 آلاف ريال لبيع تبغ الجراك او المعسل في كمية أقل من 500 جرام.

ـ غرامة 5 آلاف ريال لبيع علب السجائر في عبوة اقل من 20 سيجارة وبيع السيجار الكوبي في عبوة أقل من 10 سيجار.

ـ غرامة 5 آلاف ريال لعدم وضع صورة عبارة وصورة عن مضار التدخين في مكان بارز.

ـ غرامة 5 آلاف ريال لاي منشأة تجارية تسمح بالتدخين داخل مرافقها.

ـ غرامة 20 ألف ريال لمخالفة إعادة تصنيع التبغ والمعسل والجراك والتمباك والشمة.

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