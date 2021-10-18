«العدل» تتيح 4 خدمات إلكترونية جديدة للرهون وتوضح مميزاتها

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم الاثنين، حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة (ناجز الإلكترونية Najiz.sa).

وأوضحت الوزارة، أنه تم إتاحة أربع خدمات إلكترونية للرهن تمكِّن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب لكتابة العدل، بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونياً وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.

وأشارت إلى أن الخدمات الأربع تمتاز بصحة ودقة البيانات؛ حيث يُنشأ طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية وإحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز. وتُصدَر وثيقة الرهن بعد اعتماد المستفيد (الراهن) مباشرة عبر بوابة ناجز، بحيث تعد وثيقة الرهن سنداً تنفيذياً تسري عليها أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

كما يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون الموثقة له لدى وزارة العدل في أي وقت، إضافة إلى خدمة «التحقق من الرهن» اللحظي بحيث يمكن للجهات والأفراد التحقق من صحة وثيقة الرهن وحالة الرهن إلكترونياً من خلال بوابة ناجز.

وتعد خدمة «فك الرهن» من الخدمات الحديثة التي تمكَّن صندوق التنمية الصناعية (المرتهن) من فك الرهن القائم لدى وزارة العدل على المستفيد إلكترونيًا في حال تم تسوية الرهن، إضافة إلى إشعار المستفيد وتحديث حالة الرهن مباشرة على قائمة الرهون في بوابة ناجز لدى المستفيد.

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