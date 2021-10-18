«الصناعات العسكرية» تستعرض فرص التعاون مع مستثمرين كوريين

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مع عد دمن المستثمرين الكوريين، أبرز الفرص الاستثمارية المستهدفة للصناعات الدفاعية بالمملكة.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي – عبر تويتر- : «التقينا اليوم وشركاؤنا بالقطاع بعدد من المستثمرين الكوريين في مجال الصناعات الدفاعية. استعرضنا استراتيجية القطاع وأبرز الفرص الاستثمارية المستهدفة فيه. فخورون بما لمسناه من رغبة كبيرة في أوساط المستثمرين للمساهمة في شراكات استراتيجية محلية في القطاع بالمملكة».

ونظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في العاصمة الكورية سيؤول، ورشة عمل التقت فيها بأكثر 40 مستثمرا في مجالات الصناعات الدفاعية وبحضور شركائها في القطاع، وتم استعراض أبرز فرص القطاع الاستثمارية والفرص المستهدفة فيه.

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