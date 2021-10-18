تخصيص 900 مليون ريال لإصلاح طريق أبو حدرية

وقال الجاسر، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إنه جار العمل على مشروع القطار الذي يربط الدمام بالجبيل ورأس الخير، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء تشغيله قبل منتصف العام المقبل، مما سيكون له أثرا في خدمة النقل في المنطقة الشرقية.
وأضاف وزير النقل أن المشروعات تتضمن كذلك شبكة قطارات داخل مدينة الجبيل لربط المصانع الضخمة بالمنطقة الصناعية بالشبكة الوطنية لسهولة الوصول إلى ميناء الجبيل وميناء الدمام.
ولفت "الجاسر"، إلى أحد أهم مشاريع الاستراتيجية، وهو الجسر البري لمشروع قطار يربط غرب المملكة بشرقها، يبدأ من ينبع مرورا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وميناء جدة، ثم إلى الرياض والتي يربط داخلها الشبكة القائمة بقطار الشرق بين الدمام والأحساء والرياض، فضلا عن قطار الشمال، لتكون الشبكة الوطنية كلها في ترابط واحد.
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