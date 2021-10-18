أمير عسير يزف البشرى لأهالي بيشة

بموافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لدعم استراتيجية التطوير والاحتياج التنموي في عسير، زف أمير عسير الأمير تركي بن طلال البشرى لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضا حكومية، كما أعلن بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية. وتبلغ مساحة هذه الأرض وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لإمارة منطقة عسير نحو 22.580.225 مترا مربعا.



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