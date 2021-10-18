شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة مبنى خرساني بالدمام وضبط مستودع مخالف بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية الخبر عبر فرقها الرقابية عن ضبط مستودع مخالف بحي الخبر الجنوبية، يستخدم لتحضير الأطعمة لصالح أحد المطاعم وسط تدني مستوى النظافة، موضحة أنها قامت بإتلاف أكثر من 50 كيلو من الأطعمة، وإغلاق الموقع وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى على المطعم وذلك حرصا على سلامة المستهلكين.

وعلى صعيد حملات التجميل، تم زرع 100 شجرة "غاف" في محيط المقابر، ضمن "الخبر خضراء"، لما لها من دور في تحسين الظروف البيئية، وتجميل المدينة، وتحسين نوعية الهواء وتعزيز جودة الحياة.

كما أعلنت بلدية غرب الدمام إزالة مبنى خرساني وصنادق من قبل لجنة التعديات، والمكونة من "أمارة الشرقية، وبلدية غرب الدمام، وأرامكو السعودية، والأمن الوقائي بشرطة الدمام".