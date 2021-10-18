اخبار دوليه – وزارة الدفاع الكويتية تعلن رسميًا آلية التحاق النساء بالجيش

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدير مديرية التعبئة العامة في الجيش الكويتي العقيد الركن طارق الصبر، أنه لا يوجد مبيت أثناء التدريب للعنصر النسائي، مشيراً إلى أن من يتولى تدريبهن سيكون عنصر نسائي أيضاً من وزارة الداخلية بعد التنسيق على جلب عناصر نسائية من أكاديمية سعد العبد الله لتدريبهن.

وقال الصبر ، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ، إن آلية التسجيل لانتساب العنصر النسائي إلى الجيش ستكون عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، موضحاً أن الدورات التي سيفتح باب الانتساب إليها هي في التخصص الطبي ومدتها من شهر إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى دورة في التخصصات الأخرى تقام بالحرس الوطني ومدتها ثلاثة أشهر، وسيتم الإشراف على الدورات من قبل طاقم نسائي.

وذكر أنه بعد اجتياز الدورة سيتم تقليد المنتسبات الرتب حسب الشهادة الدراسية، موضحاً أنه في ما يخص ضباط الصف فإن الجامعية ستمنح رتبة رقيب أول، والدبلوم ستمنح رتبة رقيب مع علاوتين، والثانوية ستمنح رتبة رقيب، بينما سيمنح الأفراد وكيل عريف وجندي.

كان وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح أعلن منذ أسبوع فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش الكويتي كضابط اختصاص وصف أفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والعسكرية المساندة.