“المرواني” يزور جناح تعزيز الأمن الفكري بمهرجان رمان القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القصيم:
زار وكيل إمارة منطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني مساء يوم أمس جناح برنامج تعزيز الأمن الفكري والمقام بمهرجان رمان القصيم الخامس في مركز الشيحية، بحضور وكيل محافظة البكيرية محمد العريفي ورئيس بلدية البكيرية المهندس عبدالله الحربي.
ويقدم الجناح عدداً من البرامج والأعمال والمبادرات التي يقدمها برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة إضافة إلى الاستشارات النفسية لزوار الجناح.
وقدم برنامج تعزيز الأمن الفكري بدعم من أمير المنطقة، ومنذ انطلاقته عدد من المناشط والفعاليات والملتقيات تهدف إلى إثراء وسلامة الفكر من خلال تضافر الجهود لتحقيق كافة التطلعات وحماية المجتمع، والديمومة في تحصين عقول الناشئة ووقايتها من الانحرافات الفكرية والسلوكية، مع بيان صورة الانحراف للمجتمع بكافة صوره وأشكاله وآثاره المدمرة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع في الحماية والتحصين، وتفعيل دور الأسرة في بناء شخصيات الأبناء وحمايتهم من الانحرافات.
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