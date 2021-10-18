السعودية | برعاية حرم أمير الجوف.. “الصحة” تدشن معرض أكتوبر التوعوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - برعاية حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بن سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن دشنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف المعرض التوعوي ضمن الحملة الوطنية للحث على الكشف المبكر عن سرطان الثدي, خلال شهر أكتوبر للعام 2021 م, تحت شعار #وين_كنت_وين_صرت.

وشمل المعرض الذي تقيمه صحة الجوف في مركز الشلهوب الصحي عدداً من الأركان والأجنحة, حيث ضم جناح التوعية الصحية ويعرف الحضور بالأنشطة التوعوية التي تمت خلال شهر أكتوبر, حيث أطلقت صحة الجوف 1000 بالون وردي من جوار قلعة زعبل الأثرية, كما قامت بغرس 1000 زهرة شكلت فيها الشعار, وقامت بتشكيل فريق توعوي يعمل على جولات ميدانية لحث المجتمع على الكشف المبكر, إضافة إلى ماتم من معارض وحملات في قطاعتها من مراكز ومستشفيات ومراكز القطاع الخاص, كما نظمت حملات في المقاهي وعيادات استشارية بالتعاون معها, وقامت بوضع لوحات في الأسواق تضم “كود” المواد التوعوية للزوار, كما قامت بإضاءة الميادين بالتعاون مع أمانة الجوف باللون الوردي, وتواصل صحة الجوف حملاتها طيلة الشهر الجاري, وبينت أنه فاق عدد المستفيدين 100 مستفيد.

ويضم المعرض جناح للصحة العامة يعرف من خلاله بأهمية برنامج مكافحة سرطان الثدي ومايتم خلال العام من جهود لحث السيدات على الكشف المبكر, كما يضم جناح لمركز الأورام يقدم من خلاله الاستشارات الطبية للزائرات, ويضم جناح لقسم الأشعة يقدم من خلاله التعريف بجهاز الماموغرام وطريقة الكشف المبكر .

ويقدم المعرض على مدار يومين الهدايا للحضور, كما يقوم بقياس العلامات الحيوية من السكر والضغط وكتلة الوزن للزوار, وفريق ميداني لإعطاء لقاحات كورونا.