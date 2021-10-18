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السعودية | بالصور.. إزالة ملصقات التباعد الجسدي بمعرض عمارة الحرمين الشريفين مع الزيادة المرتقبة للزوار

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أزالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ملصقات التباعد الجسدي بمعرض عمارة الحرمين الشريفين مع الزيادة المرتقبة في أعداد الزوار بعد رفع الطاقة الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن المعرض يحظى بإقبال دائم من الزوار طوال العام، ولذلك لما يحتويه من إرث إسلامي عريق، حيث يضم المعرض العديد من المقتنيات والمعروضات والمخطوطات الأثرية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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