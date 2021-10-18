شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تناقش تحديات الشرقية وتستمع لمواطنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - السعي للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات نقل مميزة

- الحرص على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه المستفيدين

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر برفقة قادة منظومة النقل، عددًا من المواطنين بالمنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك ضمن زيارته للمنطقة وتدشينه عددًا من المشروعات التنموية بها، وبحثه مع المواطنين أهم التحديات التي تواجههم، سعياً للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات نقل فعالة وذات جودة نوعية للمستفيدين كافة.

ولفت إلى أن أبواب الوزارة ‏وفروعها في جميع المناطق مفتوحة أمام الجميع، للاستماع إلى مرئياتهم وتطلعاتهم بشكل مباشر، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه المستفيدين من خدمات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مناطق المملكة كافة ووضع الحلول المناسبة لها.

كما أكد خلال اللقاء أن ملاحظات المواطنين تعد من أهم المدخلات التي تستفيد منها الوزارة في إعداد خططها ومشاريعها القائمة والمستقبلية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة التي يحرص على القيام بها خلال جولاته الميدانية، بهدف التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع لجميع التحديات التي تواجههم وتبني المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، وذلك تعزيزًا لكفاءة مرافق ومشروعات النقل، وجودة التشغيل والأداء بما يكفل تقديم خدمات فعالة ومستدامة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م