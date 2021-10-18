"العمراني" يتبرع لشقيقته بإحدى كليتيه

محمد بن مسعود - الدمام - 03-12-1443 02:57

صدى تبوك – التحرير

في موقف نبيل يجسد أروع الأمثلة في الوفاء والتضحية بادر مواطن في العقد الرابع من العمر بالتبرع بكليته لشقيقته التي تبلغ من العمر ٣٣ عام حيث تمت العملية بنجاح.

وفي التفاصيل تبرع المواطن خالد فراج العمراني بإحدى كليتيه لشقيقته التي تعاني من الفشل الكلوي منذ أكثر من أربع سنوات وأجريت العملية بمستشفى الملك فهد التخصصي للقوات المسلحة بمحافظة جدة وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وفي اتصال أجرته “صدى تبوك” للاطمئنان على صحته أكد المواطن خالد أحد أبناء مدينة تبوك تمتعه بالصحة الجيدة بعد إجرائه الجراحة كما أكد ان حالة شقيقته مستقرة.