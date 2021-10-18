لدعم استراتيجية التطوير.. ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض “الدفاع” جنوب بيشة لتكون أرضاً حكومية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة التي تبلغ مساحتها 22,580,225 مترا مربعا لتكون أرضا حكومية تتحقق عليها أهداف الإستراتيجية.

وزف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، البشرى لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضاً حكومية، مُعلنا بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، عبر حسابها على “تويتر”، أن هذه الموافقة تأتي دعما من ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير وللاحتياج التنموي في المنطقة، لتجني محافظة بيشة أولى ثمرات الاستراتيجية.

من جانبه، أعلن رئيس هيئة تطوير عسير بدء العمل من فريق مختص لوضع منهج للتطوير المميز بمعايير عالمية تعزز جودة الحياة وتوفر فرص العمل، مراعية الانسجام ما بين الأصالة والحداثة.