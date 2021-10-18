الجيش الإسرائيلي يقتحم المسجد الإبراهيمي… صور

محمد بن مسعود - الدمام - اقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية، إن “قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، ونصبت الحواجز العسكرية على المفترقات والمداخل المؤدية إليه، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه”. وفقا لموقع “سند للأنباء”.
يذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية دعت، في وقت سابق، إلى تنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية لحماية المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.
وطالبت المجتمع الدولي بالانتباه لخطورة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بالطابع الديني.
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