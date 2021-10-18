حكومة دبي: السيطرة على حريق بمنطقة جبل علي الصناعية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق شب في مكب لمخلفات الزيوت في منطقة جبل علي الصناعية، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن سقوط أي إصابات.

وقال المكتب لحكومة دبي عبر حسابه بموقع تويتر أن “فرق الدفاع المدني في دبي تسيطر على حريق في مكب لمخلفات الزيوت في منطقة جبل علي الصناعية بعيداً عن محيط المصانع والمنشآت القائمة هناك”.

وأضاف المكتب أنه “لم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث، والدخان في المنطقة نجم عن احتراق المخلفات الزيتية”.