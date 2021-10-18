محمد بن مسعود - الدمام - تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة التي تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية. وزفّ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال البشرى لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضاً حكومية، معلناً بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية. وقالت إمارة منطقة عسير: تأتي هذه الموافقة دعماً من ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير، وللاحتياج التنموي في المنطقة؛ لتجني محافظة بيشة أولى ثمرات الاستراتيجية. 18 أكتوبر 2021 – 12 ربيع الأول 1443 02:27 PM تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض الدفاع جنوب بيشة تحقيقاً لاستراتيجية تطوير عسير ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض الدفاع جنوب بيشة تحقيقاً لاستراتيجية تطوير عسير وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة التي تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية. وزفّ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال البشرى لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضاً حكومية، معلناً بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية. وقالت إمارة منطقة عسير: تأتي هذه الموافقة دعماً من ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير، وللاحتياج التنموي في المنطقة؛ لتجني محافظة بيشة أولى ثمرات الاستراتيجية. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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