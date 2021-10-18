أمانة جدة: إزالة إحداثيات من أراضٍ حكومية بمساحة 7600 متر مربع

الرياض - محمد عبدالله - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية بريمان الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، إحداثيات في أراضٍ حكومية بمساحة بلغت 7600 متر مربع ، وذلك ضمن جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية باشرت إزالة 11 حوشاً مقامة بلا مستمسكات شرعية بحي بريمان الشعبي ، مما استوجب إزالتها وتطبق الإجراءات النظامية، مؤكدة عدم إفساح المجال لضعاف النفوس للتعدي بأي شكل من الأشكال.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات وعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدةً مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

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