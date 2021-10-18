«قياس» يعلن خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية

الرياض - محمد عبدالله - جدد المركز الوطني للقياس (قياس) التذكير بخطوات الاستعلام عن نتيجة اختبارات (قياس) عبر استخدام رقم الهوية.

وذكر المركز أنه تتوفر خدمة الاستعلام على نتائج الاختبارات وتتم عبر الخطوات التالية:

ـ الانتقال إلى موقع المركز الوطني للقياس عبر الرابط التالي اضغط هنا:

ـ إضافة رقم السجل المدني الخاص بالطالب.

ـ إضافة كلمة المرور.

ـ الضغط على أيقونة «أنا لست برنامج روبوت».

ـ الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

ـ تحديد خدمة الاستعلام عن النتائج.

ـ تحديد الاختبار الذي يرغب الطالب بالاستعلام عن نتيجته.

ـ الضغط على خيار «البحث عبر» وإضافة رقم الهوية أو رقم المشترك الخاص بالطالب.

ـ إضافة الرقم المطلوب.

ـ إضافة رمز التحقق.

ـ الضغط على خيار البحث الظاهر على الشاشة.

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