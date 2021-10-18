80.6 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 44.5 مليونا بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 80 مليون جرعة، فيما ذكرت وزارة الصحة أن عدد لقاحات كورونا بالمملكة تخطت 44.5 مليون جرعة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى امس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت (2,516,950) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,488,473) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,444) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة (80,642,192) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

كانت وزارة الصحة ذكرت أمس الأحد أن عدد اللقاحات المعطاة وصلت على (44519237) جرعة عبر أكثر من 587 مركزا في جميع المناطق والمحافظات.

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