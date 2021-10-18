متحدث الأرصاد: توقعات بانخفاض حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إنه متوقع انخفاض حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة، وفقا لدراسات أجرتها جامعة الملك عبدالله للعوم والتقنية (كاوست).

وأضاف القحطاني –عبر تويتر- أن انخفاضا متوقَّعا في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة، يتوقع أن تؤثر على الظواهر الجوية المحتملة.

وأوضح أن جامعة (كاوست) توصلت إلى أن التقلب طويل الأجل للمحيط الأطلسي عدّل احترار البحر الأحمر للعقود الثلاثة الماضية، وسوف يدخل مرحلة عكسية في الأعوام القادمة مع بلوغ ذروته في العقد الماضي.

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