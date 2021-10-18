بالرابط.. القنصلية الأمريكية توضح خطوات الالتحاق بالدراسات العليا في الولايات المتحدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت القنصلية الأمريكية في جدة، تنظيم ورشة عمل حول كيفية التقديم للالتحاق بالدراسات العليا في الولايات المتحدة، غدًا الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، عبر منصة "زووم".

ودعت القنصلية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الراغبين في التقديم بالتسجيل للاستفادة من آراء مختصي مكاتب القبول الجامعي من مختلف الكليات والمؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة.

وتتناول ورشة العمل، الموضوعات الرئيسية لجعل نفسك قادرًا على المنافسة عند التقدم إلى كلية الدراسات العليا في الولايات المتحدة.

وقالت القنصلية، موجهة حديثها للراغبين في التقديم: "احضر هذه الجلسة لتتعلم من المتخصصين الدوليين في قبول الخريجين الدوليين في كلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك، ومعهد إلينوي للتكنولوجيا، وجامعة كولورادو بولدر، حول أفضل الممارسات لجعل طلبك للتخرج من الجامعة تنافسيًا".

وأضافت: "سوف نقدم نصائح حول كيفية كتابة بيان قوي للغرض، وأفضل طريقة للاتصال والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس، وكيفية تأمين أفضل فرص التمويل والبحث والرعاية".

وتابعت: "تم تصميم هذه الجلسات لتكون تفاعلية وتعالج أي مخاوف لديك بشأن التقدم إلى كلية الدراسات العليا في الولايات المتحدة كطالب دولي - لذا كن مستعدًا لجميع أسئلتك!".

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