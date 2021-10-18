الارشيف / اخبار السعوديه

إغلاق جسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد بمنطقة حائل

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، إغلاق المسارات العلوية لجسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد، لاستكمال أعمال المشروع وربطه بالجسر أمام شارع الملك فيصل، وتحويل الحركة المرورية نحو طرق الخدمة.

وذكرت إمارة حائل –عبر تويتر- أن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، وبهدف استكمال تنفيذ تقاطع الملك فيصل وأعمال الربط مع تقاطع الملك خالد على الطريق الدائري، أعلن  تحويل حركة السير على طرق الخدمة قبل الوصول لتقاطع الملك خالد في الاتجاهين، بداية من اليوم الاثنين.

ويأمل فرع وزارة النقل من الجميع التقيد بالطرق البديلة واتباع مضمون وسائل السلامة بمنطقة العمل.

اقرأ أيضا:

مرور القصيم يغلق طريق أبوبكر الصديق مع الدائري الجنوبي بعنيزة.. ويحدد البدائل

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا