إغلاق جسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد بمنطقة حائل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، إغلاق المسارات العلوية لجسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد، لاستكمال أعمال المشروع وربطه بالجسر أمام شارع الملك فيصل، وتحويل الحركة المرورية نحو طرق الخدمة.

وذكرت إمارة حائل –عبر تويتر- أن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، وبهدف استكمال تنفيذ تقاطع الملك فيصل وأعمال الربط مع تقاطع الملك خالد على الطريق الدائري، أعلن تحويل حركة السير على طرق الخدمة قبل الوصول لتقاطع الملك خالد في الاتجاهين، بداية من اليوم الاثنين.

ويأمل فرع وزارة النقل من الجميع التقيد بالطرق البديلة واتباع مضمون وسائل السلامة بمنطقة العمل.

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