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بالفيديو.. سباق دراجات لـ30 سيدة للتوعية بسرطان الثدي

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الرياض - محمد عبدالله - نظمت 30 سيدة سباقًا بالدراجات الهوائية لمسافة 7.5 كم، وذلك ضمن حملة لنشر رسائل التوعية بسرطان الثدي، وضرورة الفحص المبكر.

وقالت إحدى المشاركات في السباق، في تصريحات لـ"الإخبارية"، إنه ضمن التوعية بالمرض ضرورة المحافظة على النشاط الرياضي والحياة الصحية سواء في طبيعة الأكل، متمنية أن يحقق السباق أهدافه.

وأضافت أخرى: "حبينا نجسد حملتنا التوعوية عن طريق نشاط رياضي، لتسليط الضوء على التوعية ونشر ثقافة الكشف المبكر للسيدات".

وأكدت ثالثة، أن اليوم يعكس أهمية في محاربة سرطان الثدي، والتوعية بأهميتها كذلك للوقاية أو في حال الإصابة، كحافز للجسد على مقاومة هذا المرض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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