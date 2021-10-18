بالفيديو.. سباق دراجات لـ30 سيدة للتوعية بسرطان الثدي

الرياض - محمد عبدالله - نظمت 30 سيدة سباقًا بالدراجات الهوائية لمسافة 7.5 كم، وذلك ضمن حملة لنشر رسائل التوعية بسرطان الثدي، وضرورة الفحص المبكر.

وقالت إحدى المشاركات في السباق، في تصريحات لـ"الإخبارية"، إنه ضمن التوعية بالمرض ضرورة المحافظة على النشاط الرياضي والحياة الصحية سواء في طبيعة الأكل، متمنية أن يحقق السباق أهدافه.

وأضافت أخرى: "حبينا نجسد حملتنا التوعوية عن طريق نشاط رياضي، لتسليط الضوء على التوعية ونشر ثقافة الكشف المبكر للسيدات".

وأكدت ثالثة، أن اليوم يعكس أهمية الرياضة في محاربة سرطان الثدي، والتوعية بأهميتها كذلك للوقاية أو في حال الإصابة، كحافز للجسد على مقاومة هذا المرض.

اقرأ أيضا:

هل مزيلات العرق تسبب سرطان الثدي؟ طبيب سعودي يوضح