السعودية | استثمارات أمانة الشرقية تستقطب مستثمرين من الخليج وأوروبا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - المنطقة الشرقية:

استقبلت أمانة المنطقة الشرقية مجموعة من المستثمرين من دولة البحرين، وعمان من الخليج العربي، ومستثمرين من إيطاليا وبريطانيا، وفرنسا من أوروبا، وتهدف هذه الزيارات للاطلاع على المشاريع والفرص والخدمات الاستثمارية بالأمانة، وفتح آفاق التعاون في مجالات الاستثمارات.

وأكد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عوده العرادي، أن الأمانة تعمل باستمرار على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبدعم من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وبمتابعة من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لتعزيز الاستثمارات بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال وإشراك المجتمع في صناعة الاستثمار البلدي وتقديم الخدمات التي ترتقي بمنظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات عبر طرح خيارات عديدة من المشاريع والمبادرات الاستثمارية النموذجية التي تدعم تنمية المنطقة وتحقيق عناصر جودة الحياة وتوفير الأنشطة السياحية والترفيهية والرياضية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات وهيئة تطوير الشرقية.

واطلع المستثمرين على مركز التميز الاستثماري الذي يهدف لخدمة المستثمرين ودعمهم وتسريع الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم وتراخيصهم، كما أطلقت الأمانة العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية الريادية وحققت المركز الأول بمنظومة الاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي، ونجحت في تحقيق أرقام بالإيرادات أعلى من مستهدفات وزارة المالية لثلاث سنوات متتالية، كما قامت بإنجاز وإنهاء 99٪ من معاملات الاستثمارات، وحصدت جائزة أفضل مُقدم خدمات إبداعية في «ملتقى التجارة الإلكترونية» تحت مظلة (وزارة التجارة والاستثمار)، وحققت استثمارات الأمانة جائزة أفضل مقدم خدمات في ملتقى بيبان بتنظيم من (هيئة منشآت)، وأطلقت الأمانة حزمة من الخدمات الرقمية والتسهيلات منها مركز التميز الاستثماري لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال والتواصل معهم للارتقاء بجاذبية الاستثمار البلدي.