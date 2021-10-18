محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة التجارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع” تويتر”، المقصود بالغش التجاري. وأبانت أن الغش التجاري هو : المنتهية فترة صلاحيته.

المنتج الفاسد وغير الصالح للاستعمال أو الاستهلاك.

كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث أو غير المطابق للمواصفات القياسية.

إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته.

كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” توضح 4 أشكال للغش التجاري.. احذرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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