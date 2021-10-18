محمد بن مسعود - الدمام - ورد الان : حزب الاصلاح في مأرب يوجه نداء عاجل للعميد طارق محمد عبد الله صالح

علق رئيس حزب الإصلاح في محافظة مارب، على سيطرة مليشيا الحوثي على مديرية العبدية خلال الأيام الماضية.

وقال مبخوت بن عبود الشريف، إن ‘‘سيطرة الحوثيين على مديريات في مأرب وشبوه حتمًا ستعود إن شاء الله قريبًا على أيدي قوات الجيش والمقاومة’’.

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وأضاف بن عبود، في أول تعليق له بعد سقوط العبدية بقبضة المليشيات: ‘‘لكن المؤكد ان آلاف القتلى من زنابيل عبدالملك لن يعودوا الى أهليهم ابدا’’.. مشيرًا إلى أن ‘‘بعض هذه المديريات الخليج 365 ان سقطت ثم عادت قد نتأخر خطوة لنتقدم خطوات (والحرب سجالًا منذوا سبع سنوات كر وفر)’’.

وفي وقت سابق، خاطب رئيس إصلاح مارب، قائد قوات الساحل الغربي، طارق صالح، قائلًا: ‘‘رسالة الى طارق٠حدثت مواجهة بين قائدين من قادة سبتمبر الفريق العمري والعميد عبدالرقيب وهجم قاسم منصر احد قادة الملكيين على جبل نقم وكادت صنعاء تسقط فأرسلاوهم لازالا في مواجهة بينهما قوة مشتركة وتم طرد الملكيين (ياطارق التاريخ لن يرحمك الإمكانات معك وكل الطرق تؤدي الى الحديده وصنعاء’’.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي، أحكمت سيطرتها يوم أمس على كافة مناطق العبدية بمارب، بعد نحو 4 أسابيع من الحصار والمعارك الدامية.