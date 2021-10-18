محمد بن مسعود - الدمام - مأرب تبكي دموعًا ودمًا وتودع أحد أبطالها إلى مثواه الأخير

ودعت محافظة مأرب، أحد أبناءها وأبطال الجيش الوطني، إلى مثواه الأخير، بعد أن استشهد في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشيَّعت مأرب، اليوم، جثمان مدير أمن مديرية مجزر الشهيد البطل الرائد “طالب عبدالله علي واكد”، والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مقدمة الصفوف في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

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وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه تم نقل جثمان الشهيد البطل طالب واكد إلى مثواه الاخير بمقبرة الشهداء شرقي مدينة مأرب، في موكب جنائزي مهيب تقدمة عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية والشخصيات الاجتماعية ومشائخ واعيان محافظة مأرب.

وأشاد المشيّعون بمناقب الشهيد البطل طالب واكد ومسيرته النضالية الخالدة في ميادين القتال وبطولاته في سبيل الجمهورية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، متعهدين بالمضي على درب الشهداء حتى تحرير كامل تراب الوطن.

وقدمت محافظة مأرب، عدد كبير من أبناءها في سبيل الجمهورية اليمنية، والدفاع عنها وعن الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية.