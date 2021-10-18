اخبار الخليج – مديرة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكّر: وضع الحضانات والرياض تحت مظلّة واحدة يسهم في تطوير سياسات هذا القطاع

محمد بن مسعود - الدمام - أولت مملكة البحرين عناية كبيرة بتنشئة الطفل، ذلك أن الطفولة تعد من أهم المراحل في حياة الإنسان، كما أن نمو الطفل من أهم مقومات وعوامل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم إصدار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م والذي يكفل حق الطفل في كافّة المجالات، ومن بينها الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم.

ومع تزايد الاهتمام الوطني والعالمي برعاية الطفولة والنهوض بالتعليم المبكر فقد سخرت مملكة البحرين جهودها لتطوير هذه المرحلة الهامة، وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق مبادرة هدفها الارتقاء بقطاع التعليم المبكر وهي مدرجة ضمن مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، ويشرف عليه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

وقد تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للتعليم المبكر، وهي خطة واعدة تقوم على خمس ركائز استراتيجية، وهي تطوير وتوحيد الإطار التنظيمي للتعليم المبكر مع وضع إطار شامل لمناهجه، ورفع كفاءة العاملين في القطاع وتأهيلهم، وتطوير عملية المراجعات والجودة، وتشجيع الاستثمار ونسب المشاركة فيه، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين بحيث تواكب المتطلبات الوطنية قبل العالمية، بما يمكن مملكة البحرين من تبوء مكانتها في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن.

ولقد تفضّل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 ، وذلك تأكيد إضافي لما يحظى به الطفل وقطاع الطفولة المبكّرة من اهتمام ورعاية في المملكة. للحديث أكثر حول الغاية من هذا المرسوم والنتائج المنتظرة منه، التقينا الأستاذة لولوة غسان المهنّا مديرة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكّر بوزارة التربية والتعليم.

س: ما الغاية من تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م؟

ج: جاء هذا التعديل لبعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م كجزء من عملية التطوير لهذا القطاع حيث يهدف هذا التعديل إلى توحيد قطاع التعليم المبكر ليكون تحت جهة منظمة واحدة، ولتكون جميع مؤسسات التعليم المبكر (حضانات ورياض أطفال) تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، وتكون الوزارة بذلك مسئولة عن إصدار الأحكام والقرارات التنفيذية الخاصة بها. بالإضافة إلى دورها في إصدار التراخيص والتسجيل لجميع مؤسسات التعليم المبكر، وهو ما سيساهم في تيسير وتوحيد المعايير التنظيمية والإجراءات لجميع المؤسسات، بحيث يتم تحقيق الركائز الاستراتيجية لمرحلة الطفولة المبكرة بشكل سليم وسلس، بالإضافة إلى مواكبة المتطلبات النمائية العالمية.

س: ما مدى إسهام هذا التعديل في زيادة مهارات الطفل النمائية؟