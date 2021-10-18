“عرفات” تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى العالم

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، الدكتور عبد الله المسند إنه لا زالت المنطقة الغربية وعلى وجه التحديد مكة تسجل درجات حرارة أعلى من المعدل لمثل هذه الأيام من السنة.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن مدينة “عرفات” سجلت اليوم أعلى درجة حرارة في العالم حيث سجلت 44 درجة مئوية ، تلتها مدينة “تيت” في دولة موزمبيق حيث سجلت 43.4 درجة مئوية.

وأوضح أنه بالأمس سجلت مكة 44 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في العالم خلال يوم أمس، والعالم نصفه الشمالي يعيش خريفاً، ونصفه الجنوبي يعيش ربيعاً.