أفضل طريقة للسفر إلى أفريقيا من وجهات دولية

محمد بن مسعود - الدمام - قليلة هي شركات الطيران التي توفر رحلات دولية إلى العديد من العواصم والمدن الافريقية لعدة أسباب. أولا ، لا يوجد الكثير من المسافرين الذين يودون زيارة إفريقيا بسبب غياب البنية التحتية والمرافق السياحية.

ثانيًا ، لأن المسافات بعيدة والرحلات مكلفة مما يجعل شركة الطيران تتكبد خسائر كبيرة. ولكن الخطوط القطرية دائمًا ما تصنع الاستثناء حيث حازت على لقب أفضل شركة طيران في العالم لعدة سنوات لأنها الشركة الوحيدة التي تغطي أغلب الوجهات العالمية منها أفريقيا.

لا شك أن السفر مع الخطوط القطرية هو متعة حقيقية حيث توفر طائراتها كل ما يحتاجه المسافر من مرافق الراحة والترفيه. ستجد في انتظارك كرسي مريح مع فراغ لبسط الرجلين.

كما ستجد أيضًا شاشة تفاعلية بها مكتبة من المنتجات الترفيهية التي تشمل الأفلام العربية والأجنبية، أغاني، القران الكريم، برامج وحصص فكاهية، مسلسلات وغيرها. كما يتم تزويدك بسماعات أذن مجانية ومستلزمات النظافة الشخصية للحماية من فيروس كورونا.

جنوب أفريقيا :

تقع جنوب أفريقيا في الطرف الجنوبي من القارة الأفريقية، وهي بلا شك وجهة للاكتشاف على مدار السنة، وتلقب بـ “دولة قوس قزح”. إنها دولة مليئة بالعجائب الطبيعية ومتنزهات ومحميات الحياة البرية الوفيرة.

بلد يأخذ فيه الشعور بالعيش في حلم الحرية معناه الكامل ، في قلب مناطق متنوعة ومناظر طبيعية ساحرة وفخمة.

جنوب إفريقيا لها وجوه عديدة وكل منطقة من البلاد مختلفة ، وتقدم للمسافرين مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب.

تمنح هذه الدولة المسافرين الفرصة لخوض التجارب الثقافية من خلال بوتقتها الفريدة وتاريخها المؤثر في قلب المدن الكبرى في جوهانسبرج وكيب تاون.

من الممكن أيضًا أن تعيش تجارب تذوق الطعام واستكشاف الحياة البرية المذهلة في محميات مثل محمية هلوهلوي أومفولوزي والمتنزهات الوطنية مثل حديقة كروجر الأسطورية.

يمكنك الوصول إلى جنوب إفريقيا من أي مكان في العالم عبر الخطوط القطرية التي توفر رحلات دولية من القارات الخمس إلى مدن عديدة في جنوب إفريقيا مثل كيب تاون ، جوهانسبرج وغيرها رغم بعد المسافة.

توفر جنوب إفريقيا العديد من الأماكن السياحية التي تشمل المنتزهات الوطنية للحياة البرية، المدن الحديثة، الفنادق الفخمة والشواطئ الرملية الجميلة.

إثيوبيا :

ربما تكون إثيوبيا واحدة من أغنى الدول الأفريقية من الناحية التاريخية والثقافية.

الإقامة في إثيوبيا هي أيضًا ضمان للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. ستبدأ بلا شك إقامتك في أديس أبابا، العاصمة المشهورة بكونها احتفالية للغاية.

لن يخيب أمل عشاق رياضة المشي لمسافات طويلة بين منتزه سيميين الوطني الذي يضم العديد من الأنواع المستوطنة، حديقة ماغو الوطنية التي ستفاجئك بمزيجها المذهل من الصحاري و سهول السافانا والجبال الخضراء، وأخيراً، منتزه جبال بالي الوطني الذي يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس.

للقليل من التاريخ، فإن مدن أكسوم و جوندار و لاليبيلا كلها مدرجة في قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو، هي محطات يجب زيارتها.

بين الكنائس المنحوتة في الصخر والآثار التاريخية وقلاع القرون الوسطى، ستشعر وكأنك في أوروبا! وصفها البعض بأنها واحدة من أجمل مدن إثيوبيا، فإن مدينة هرار المسورة تستحق الزيارة أيضًا.

إن التجول في شوارعها الضيقة المليئة بالألوان هو متعة حقيقية.

يبحث العديد من المسافرين العرب والأجانب عن استكشاف الحياة البرية في إثيوبيا، حيث تتوفر ملاذات طبيعية للحيوانات البرية مثل الأسود والفهود والغزلان ووحيد القرن وغيرها والتي يمكن الاقتراب منها والتعرف عليها عن قرب عبر جولات منظمة من طرف إدارة المحميات الطبيعية.

ستكون تجربة لا تُنسى تساعدك على تحقيقها الخطوط القطرية، عبر رحلات مريحة من أي دولة كنت فيها إلى إثيوبيا.

تنزانيا :

تنزانيا هي واحدة من الوجهات الأولى لرحلات السفاري في أفريقيا.

لا شك في أن المسافرين الباحثين عن رحلات السفاري سوف يذهلون عند مشاهدة المتنزهات الوطنية في تنزانيا حيث يمكن مشاهدة الحياة البرية الكبيرة والثرية بشكل استثنائي.

من الشمال إلى الجنوب، يوجد في تنزانيا العديد من المتنزهات الوطنية حيث ستستمتع بلحظات لا تُنسى من رحلات السفاري مع اجتماعات فريدة وجهاً لوجه في قلب المناظر الطبيعية الخلابة، على متن سيارات دفع رباعي مفتوحة يقودها مرشدون وخبراء وعشاق الحياة البرية. تعد تنزانيا أيضًا وجهة مفضلة لمسارات المشي لمسافات طويلة بما في ذلك الصعود الشهير لجبل كليمنجارو المعروف باسم “سقف إفريقيا”.

عند زيارتك لتنزانيا سوف تقضي أوقات ممتعة مع توفر العديد من المزارات السياحية التي تستحق التجربة.

يمكنك البدء بزيارة المحميات الطبيعية للحياة البرية والقيام بجولة في السهوب والأدغال لمشاهدة الحيوانات عن قرب. بعد ذلك يمكنك التوجه إلى جزيرة زنجبار التي تضم شواطئ ساحرة برمال بيضاء ومياه زرقاء فيروزية في أجواء استوائية رائعة.

يمكنك حجز رحلتك إلى زنجبار مباشرة عبر الخطوط القطرية التي توفر رحلات منتظمة إلى هذه الوجهة الساحرة.

كينيا :

كينيا هي واحدة من تلك البلدان الأفريقية التي يثير فيها كل لقاء مشاعر استثنائية. يأتي الناس إلى هنا ليغوصوا في ضخامة المناظر الطبيعية التي تغمرها الشمس والاستمتاع بالحياة البرية المحببة ، التي تعد من أغناها وأكثرها إثارة للإعجاب على هذا الكوكب. في محميات البلاد، تعد رحلات السفاري تجربة فريدة من نوعها، بالقرب من الحيوانات الأفريقية. من الأسود إلى الزرافات، سوف تعيش مغامرة غير عادية في الطبيعة الكينية. إن مقابلة شعب الماساي هي دائمًا لحظة قوية لا تُنسى.

تعد كينيا موطنًا للعديد من المزارات السياحية المتعددة التي تشمل المحميات الطبيعية الخضراء، الشواطئ الاستوائية الجميلة، الجزر الخلابة ومدن الصيد الهادئة. إذا كنت تبحث عن الهدوء والاسترخاء فلابد من إضافة كينيا إلى قائمة سفرك واترك الباقي على الخطوط القطرية. توفر الخطوط القطرية رحلات منتظمة إلى كينيا من وجهات عالمية متعددة بأسعار مناسبة.

السيشل :

في قلب المحيط الهندي، اكتشف السيشل وهي سلسلة من 115 جزيرة فردوسية مشهورة بشواطئها الساحرة التي تعد الأجمل في العالم، صخور الجرانيت وحيواناتها الرائعة تحت الماء. تعد السيشل مثالية لعشاق الشمس وشواطئ الأحلام، ولكن ليس هذا فقط! استكشف جزيرة ماهي وفيكتوريا، عاصمة الأرخبيل، التي تجذب إليها الزوار عبر أجوائها الاحتفالية وأطعمة الشوارع الرخيصة والمشي لمسافات طويلة.

تعتبر السيشل من جنان الأرض في أفريقيا، حيث تضم أرخبيل من الجزر الفاتنة ذات الطبيعة العذراء و الشواطئ الفيروزية ذات المياه الصافية والرمال البيضاء. كما ستجد في السيشل منتزهات طبيعية ساحرة بها مسارات للمشي لمسافات طويلة بين الأدغال الخضراء للحصول على جرعة مهمة من الهدوء والاسترخاء. كما يمكنك زيارة العديد من الأماكن التاريخية في السيشل إذا كنت من هواة التاريخ. ستجد رحلات رخيصة إلى السيشل عبر الخطوط القطرية التي توفر رحلات طيران مباشرة أو مع توقف واحد إلى جزر السيشل من مختلف قارات العالم.