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أكّد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ أن وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، قامت بتوزيع قرابة (2000) مظلة على الزوّار والمعتمرين في صحن المطاف، حيث استعدت الإدارة في وقتٍ مبكرٍ لتوفير المظلات وتوزيعها على الطائفين والعاملين بالمسجد الحرام.
وأفاد مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود بن عطية الزهراني، بأن الإدارة قامت بتوزيع المظلات للمعتمرين والقاصدين، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة في عملية التوزيع، بالتعاون مع الجهات المشاركة في عملية التوزيع وزيادة أعداد المتطوعين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لمرتادي البيت العتيق.
وأكّد “الزهراني”؛ أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات ودعم ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- لتوفير كافة الخدمات وأرقاها لقاصدي المسجد الحرام بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة فيه.
توزيع قرابة 2000 مظلة على الزوّار والمعتمرين في صحن المطاف
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-18
أكّد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ أن وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، قامت بتوزيع قرابة (2000) مظلة على الزوّار والمعتمرين في صحن المطاف، حيث استعدت الإدارة في وقتٍ مبكرٍ لتوفير المظلات وتوزيعها على الطائفين والعاملين بالمسجد الحرام.
وأفاد مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود بن عطية الزهراني، بأن الإدارة قامت بتوزيع المظلات للمعتمرين والقاصدين، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة في عملية التوزيع، بالتعاون مع الجهات المشاركة في عملية التوزيع وزيادة أعداد المتطوعين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لمرتادي البيت العتيق.
وأكّد “الزهراني”؛ أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات ودعم ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- لتوفير كافة الخدمات وأرقاها لقاصدي المسجد الحرام بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة فيه.
18 أكتوبر 2021 – 12 ربيع الأول 1443
08:25 AM
مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة
أكّد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ أن وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، قامت بتوزيع قرابة (2000) مظلة على الزوّار والمعتمرين في صحن المطاف، حيث استعدت الإدارة في وقتٍ مبكرٍ لتوفير المظلات وتوزيعها على الطائفين والعاملين بالمسجد الحرام.
وأفاد مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود بن عطية الزهراني، بأن الإدارة قامت بتوزيع المظلات للمعتمرين والقاصدين، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة في عملية التوزيع، بالتعاون مع الجهات المشاركة في عملية التوزيع وزيادة أعداد المتطوعين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لمرتادي البيت العتيق.
وأكّد “الزهراني”؛ أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات ودعم ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- لتوفير كافة الخدمات وأرقاها لقاصدي المسجد الحرام بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة فيه.
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