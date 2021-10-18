شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 1400 مخالفة للاشتراطات الصحية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف ممثلةً بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية 3620 جولة رقابية على الأسواق والشوارع والمراكز التجارية والمطاعم والمطابخ ومحالّ الحلاقة خلال الأسبوع الماضي بهدف تعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية وسلامة المعروضات، مما أسفر عن ضبط أكثر من 1400 ملاحظة ومخالفة للاشتراطات الصحية، كما رصدت تهاوناً في التقيد بالاشتراطات الصحية وبعض التعليمات البلدية.

وقامت الإدارة العامة لصحة البيئة بحملة رقابية ميدانية على مراكز ونقاط بيع اللحوم على مستوى البلديات الفرعية وذلك لمتابعة التزامها باشتراطات بيع وتداول اللحوم مع فحص آلية الحفظ وطرق العرض وسلامة اللحوم وتوفر شهادات تثبت مصدرها، باستخدام أجهزة لقياس سلامة اللحوم والحفظ.

كما نفذت الإدارة العامة للأسواق حملة مماثلة لمنع التجاوزات وضبط أي مخالفات تمس صحة المستهلك، حيث أزالت العديد من الأكشاك المتجولة والثابتة المخالفة، إضافة إلى تغطية المحاور التجارية من المدينة والتعاون مع البلديات الفرعية في ضبط أوضاع الأسواق وإيقاف المخالفات وتطبيق اللوائح.

من جهة أخرى أزالت الإدارة العامة للنظافة 3700 طن من النفايات في مواقع مختلفة من مدينة الطائف.