محمد بن مسعود - الدمام - ضع قدميك في ‘‘الخل’’ لمدة 15 دقيقة وشاهد النتيجة المذهلة

تعتبر وصفة نقع الأقدام في خل التفاح من أهم كنوز العلاج الطبيعى في الطب التكميلى الروسى، حيث ينصح بها عدد كبير من الباحثين الروس المهتمين بعلاج المشكلات الصحية عن طريق الأعشاب والنباتات والوصفات الطبيعية.

يقول الدكتور عصمت عبد الواحد الباحث في علوم النباتات والأعشاب إن المراكز البحثية الروسية والمهتمين بعلوم الطبيعة ينصحون بالاعتماد على تجربة نقع الأقدام لمدة ربع ساعة أسبوعيا في خل التفاح وكذلك غسل اليدين بهذا النوع من الخل المفيد جدا للصحة والبشرة والجلد عموما.

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ويضيف عبد الواحد أن نقع الأقدام في خل التفاح يعالج العديد من المشكلات الصحية والجمالية والتي يمكن حصر أهمها في خمس نقاط.

​​​1- يساعد نقع الأقدام في خل التفاح لمدة 15 دقيقة أسبوعياً على علاج التشققات الجلدية وتورم باطن القدم.

2- تخفيف الالتهابات العظمية والجلدية وخاصة آلام النقرس والاملاح.

3- التخلص فعليا من الجراثيم والفطريات العالقة بالقدم والحد من الالتهابات وظهور التقرحات أو البثور أو مشكلات الحساسية الجلدية.

4- علاج مشكلة الروائح الكريهة المنبعثة من القدم والاستمتاع برائحة طيبة لفترة اطول.

5- تخفيف حدة التوترات العصبية والإرهاق والضغوط التي يتحملها الفرد طوال يوم عمل شاق.