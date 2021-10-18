محمد بن مسعود - الدمام - مدير عام العبدية في قبضة الحوثيين ومصير مجهول لعدد من القيادات العسكرية البارزة في المديرية

وقع مدير عام مديرية العبدية (جنوبي مأرب)، أسيرا في قبضة الميليشيا الحوثية، بعد اكمال سيطرتها على كامل المديرية.

وقالت مصادر محلية أن الميليشيا اعتقلت مدير عام مديرية العبدية أحمد الثابتي، وعدد من أقاربه وأسرته، بعد محاصرة منازلهم ومداهمتها.

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المصادر أكدت وفاة 27 جريحا من أفراد الجيش الوطني وأبناء القبائل، بعضهم بسبب عدم تلقيه العلاج وآخرين تعرضوا للتصفية الجسدية، من قبل الميليشيا.

وبحسب المصادر فإن مصير عدد من القيادات العسكرية مجهولا، منهم “عبدالحكيم الشدادي” وشخصيات قبلية واجتماعية بارزة بالمديرية.

وأعلنت الميليشيا الحوثية اليوم الأثنين، إكمال سيطرتها على مديرية العبدية، بعد حصار وقصف مركز استمر لقرابة الشهر.