محمد بن مسعود - الدمام - قوات الحوثي تشعل جبهة جديدة في محافظة تعز ”بيان رسمي”

أعلن الجيش اليمني، في ساعات متأخرة الاثنين، عن معارك عسكرية عنيفة، ضد ميليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال محور تعز العسكري ، في بيان مقتضب، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة، كسرت محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية إلى موقع الرضعة، بجبهة الأقروض، جنوب شرقي المحافظة.

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وأكد البيان تمكن قوات الجيش من تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة، بعد مواجهات عسكرية عنيفة، وإجبارها علة الفرار.

وفي ذات السياق خاضت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، معارك عسكرية عنيفة، ضد عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية، في جبهة الأربعين شمال شرقي مدينة تعز.

الجيش الوطني أعلن في وقت سابق، صد هجوما حوثيا بطائرة مسيرة مفخخة، في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز.