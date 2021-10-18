محمد بن مسعود - الدمام - قوات الحوثي تشعل جبهة جديدة في محافظة تعز ”بيان رسمي”
أعلن الجيش اليمني، في ساعات متأخرة الاثنين، عن معارك عسكرية عنيفة، ضد ميليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).
وقال محور تعز العسكري ، في بيان مقتضب، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة، كسرت محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية إلى موقع الرضعة، بجبهة الأقروض، جنوب شرقي المحافظة.
قد يهمك ايضاً
وأكد البيان تمكن قوات الجيش من تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة، بعد مواجهات عسكرية عنيفة، وإجبارها علة الفرار.
وفي ذات السياق خاضت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، معارك عسكرية عنيفة، ضد عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية، في جبهة الأربعين شمال شرقي مدينة تعز.
الجيش الوطني أعلن في وقت سابق، صد هجوما حوثيا بطائرة مسيرة مفخخة، في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الحوثي تشعل جبهة جديدة في محافظة تعز ”بيان رسمي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.