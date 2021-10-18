محمد بن مسعود - الدمام - فضحته كاميرا المراقبة.. مرافق شقيق عبدالملك الحوثي يسرق بترول في صنعاء ويهرب بعد انتهاء مولد النبي

أظهر فيديو وثقته كاميرات المراقبة التابعة لإحدى محطات الوقود في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، حادثة سرقة بطلها المرافق الشخصي وقائد الحماية الجسدية لشقيق زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، بعد الانتهاء من حفل المولد النبوي.

وقالت مصادر مطلعة في صنعاء، أن المرافق الشخصي لعبدالخالق بدر الدين الحوثي، والمكنى “أبويونس”، توجه برفقة مسلحين إلى إحدى محطات الوقود في صنعاء، بعد أن انتهى من الإحتفال بعيد المولد النبوي الشريف لينفذ سرقة كشفتها كاميرا المراقبة.

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وقام المرافق الشخصي، بتعبئة كميات من البنزين من داخل المحطة، ثم لاذ بالفرار قبل أن يقوم بدفع الحساب، وفقاً للفيديو الذي أعاد نافذة اليمن نشره على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك.

وأثارت حادثة السرقة ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم نشطاء الحوثيين بتشويه نبي الله محمد بممارسة أعمال السرقة والنهب بعد الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأصبح عبدالخالق بدر الدين الحوثي، والمكنى “أبويونس”، الذراع اليسرى لشقيقه الذي يتزعم الجماعة وذلك منذ عام 2014، عقب عمله كقائد ميداني في المعارك التي خاضتها المليشيات بعمران وصنعاء.

ويعد عبدالخالق المولود نهاية 1984، الشقيق الأصغر لزعيم مليشيا الحوثي من بين كافة إخوته، ووفقا لمصادر مطلعة، فإنه منذ كان طفلا تدرب على يد القيادي الحوثي المدعو “أبوجهاد العياني”، وهو من أبرز القيادات التي تم تدريبهم في معسكرات الحرس الثوري الإيراني بطهران وحزب الله في لبنان، وكان قائدا لأول كتائب حوثية في المهام الخاصة.

وشارك عبدالخالق، بحسب ذات المصادر، في حروب صعدة منذ الحرب الثانية وكانت طهران تعده ليكون خليفة لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

وكان عبدالخالق الحوثي أحد القيادات المتطرفة الذين شاركوا في الإعدام الوحشي للقائد العسكري بالجيش اليمني حميد القشيبي في محافظة عمران، والتي أحدثت صدمة باليمن.

وفي معارك صنعاء قاد اقتحام القصر الجمهوري، وقيادة وزارة الدفاع، وحصار الرئيس عبدربه منصور هادي، كما قاد عملية اقتحام قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس اليمني.

كما قام باقتحام معسكرات الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة وألوية الصواريخ، ونصب نفسه قائد للمنطقة المركزية التي تعد أكبر منطقة في الجيش اليمني، وتمتد من إب إلى حدود مأرب بما فيها صنعاء، طبقا للمصادر.

ومنحته المليشيات الحوثية الانقلابية، رتبة لواء حيث يتولى حاليا قيادة المنطقة العسكرية المركزية بصنعاء والتي تدير معظم العمليات العدائية البرية والجوية والبحرية للمليشيات الحوثية الانقلابية، فيما يعمل ميدانيا قائدا لجبهات “نهم” شرقي صنعاء.

وأُدرج عبدالخالق مع شقيقه عبدالملك الحوثي على لوائح عقوبات مجلس الأمن، ويعد المطلوب السادس للتحالف العربي بمكافأة بلغت 20 مليون دولار أمريكي ضمن قائمة لـ40 قياديا شاركوا في الانقلاب، ويشكلون الدائرة المغلقة في تراتبية التنظيم الهرمي للجماعة الإرهابية.