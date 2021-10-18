محمد بن مسعود - الدمام - بعد سقوط حريب والعبدية.. الكشف عن المديريات الخاضعة بالكامل لسيطرة الحوثيين والمساحة الجغرافية التي تسيطر عليها الشرعية بمأرب

كشفت مصادر مطلعة، عن حجم المساحة التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، والمساحة التي لازالت تسيطر عليها الحكومة الشرعية في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وتمكنت مليشيا الحوثي، خلال الأسابيع الماضية، من السيطرة على مركز مديرية حريب، ومديرية العبدية بالكامل بعد حصار خانق فرضته المليشيات على المديرية لعدة أسابيع.

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تقدم مليشيا الحوثي في جنوب مأرب، أثار الكثير من التساؤلات حول المساحة الجغرافية التي لازالت تسيطر عليها الحكومة الشرعية وعدد المديريات التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي الكاملة بالمحافظة.

ومن إجمالي 14 مديرية في مأرب، فإن مليشيا الحوثي باتت تسيطر بشكل كامل على خمس مديريات، والتي تساوي 10% من إجمالي المساحة الجغرافية لمحافظة مأرب.

‏فيما تتقاسم القوات الحكومية ومليشيا الحوثي السيطرة على خمس مديريات غرب وجنوب مأرب، وتشهد هذه المديريات معارك عنيفة ومستمرة بين الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية وبين المليشيات الحوثية.

وتشكل مديرية مأرب والتي تحمل اسم المحافظة، 60% من مساحة المحافظة، فيما تبلغ المساحة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في مأرب أكثر من 70% من إجمالي المساحة الجغرافية الكاملة للمحافظة.