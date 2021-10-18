محمد بن مسعود - الدمام - عروس تصدم المعازيم بما فعلته بلباسها أمام الجميع .. وعند البحث عن السبب كانت المفاجأة! (صور)

أثارت عروس صينية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتدائها 60 كيلو جرامًا من المجوهرات الذهبية في يوم زفافها، واستحوذت العروس من مقاطعة هوبي على أنظار ضيوف حفل الزفاف ومستخدمي الإنترنت عندما انتشرت الصور بينما كانت ترتدي هذه المجوهرات الثقيلة في حفل زفافها.

وارتدت العروس الصينية كل هذا الذهب الذى أهداه لها عريسها، ووجدت العروس صعوبة في التنقل بسبب وزن الذهب، واضطرت إلى طلب مساعدة العريس لتتمكن من المشي، وإلى جانب القلائد التي تزين رقبتها وفستانها، كانت العروس ترتدي أيضًا سوارين ذهبيين ضخمين على يديها، وكانت هدايا من عائلة العريس، وفقًا لما نقلته صحيفة “انديا تايمز”.

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وتبين أن العريس من عائلة ثرية، بينما انتقد الكثير من المدعوين ارتداء قلادات ضخمة كعلامة على التباهي، وشعر ضيوف حفل الزفاف بالشفقة على هذه العروس، حيث عرضت إحدى الضيفات مساعدتها على الحركة، وردت العروس بابتسامة بلطف، وقالت إنها “بخير وستواصل طقوس الزفاف”.

ويعتقد السكان المحليون في مقاطعة هوبي الصينية، أن الذهب يعتبر رمزًا لحسن الحظ والمكانة ويساعد في التخلص من الأرواح الشريرة وسوء الحظ، وانتشرت صور العروس وهي ترتدي العدد الهائل من القلائد والأسوار الذهبية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ردود فعل ساخرة من هذه الهدية الباهظة للعروس الصينية.

وفى واقعة أخرى متعلقة بالتزين المبالغ في بالذهب، أثار مغنى راب مكسيكى يدعى “دان سور” يبلغ من العمر 23 عاما، الجدل بعد استبداله شعره بخصلات شعر من سلاسل الذهب زرعها بخطاف فى جمجمته، ويعد ما فعله المغنى المكسيكى الأول من نوعه فى العالم.

ويشار إلى أن دان سور، قال – آنذاك – لمتابعيه فى فيديو عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”، والذين تجاوز عددهم 2 مليون شخص “هذا شعرى.. الشعر الذهبى، الحقيقة أننى أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا لأننى أرى أن الجميع يصبغون شعرهم، آمل ألا يقلدنى الجميع الآن”، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وأوضح الفنان المكسيكى أن عشرات السلاسل زرعت فى جمجمته، تحت الجلد، على الرغم من أنه من الصعب معرفة ما إذا كان هذا حقيقيا، لكن لا شك فى أن السلاسل تبدو عالقة فى رأسه، قائلا: “لدى خطاف مزروع فى رأسى، وهذا الخطاف به خطافات أخرى وكلها معلقة فى جمجمتى، تحت جلدى”.