شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يبحث أوجه التعاون مع سفير مالطا لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمس الأحد، سفير جمهورية مالطا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور كاليفورنيا أكويلينا، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية مالطا، وأهمية تطوير وتنمية العلاقات في مختلف المجالات، لخدمة المصالح المشتركة وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 2017م.