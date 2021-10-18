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«الحجرف» يبحث أوجه التعاون مع سفير مالطا لدى المملكة

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الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمس الأحد، سفير جمهورية مالطا لدى المملكة العربية الدكتور كاليفورنيا أكويلينا، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية مالطا، وأهمية تطوير وتنمية العلاقات في مختلف المجالات، لخدمة المصالح المشتركة وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 2017م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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