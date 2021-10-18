محمد بن مسعود - الدمام - استخدم تكتيكات العمليات الهجومية والاغارات والالتفافات.. الجيش يعلن إنهاء أحلام الحوثيين في مأرب

أكدت الجيش اليمني، مساء اليوم الأحد، إحباط كل هجمات مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي كانت تسعى من خلالها السيطرة على مواقع جديدة في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، إن قوات الجيش أحبطت كل هجمات المليشيا الحوثية الإيرانية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في مختلف جبهات محافظة مأرب.

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موقع “سبتمبر نت” أوضح نقلا عن العميد مجلي، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، استخدمت تكتيكات تنوعت بين العمليات الهجومية، والاغارات، والالتفافات، والتي أوقعت مئات العناصر من المليشيا ما بين قتيل وجريح.

ولفت إلى أن قوات الجيش أحبطت كل هجمات المليشيا التي حاولت من خلالها التقدم في جبهات المحافظة، لا سيما جبهات الكسارة والمشجح، وجنوب المحافظة.

كما أكد أن مليشيا الحوثي تواصل حصارها للمدنيين في مديرية العبدية، واستهداف قراها بقصفها الصاروخي العشوائي متبعة سياسة الأرض المحروقة، لافتا إلى أن الأبطال في المديرية، مستمرون بمقاومة المليشيا، والتنكيل بعناصرها الانتحارية، مشيدا بتلك البطولات التي يسطرونها في الدفاع عن الجمهورية.

وأشاد ناطق القوات المسلحة، بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي تستهدف تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات القتالية.