محمد بن مسعود - الدمام - اذا كنت تعاني من القولون فهذا ما سيحدث لك عند تناول الليمون ؟

يعتبر القولون من أكثر الأمراض الشائعة والمنتشرة بين العديد من الأشخاص، ويصاب البعض بالقولون نتيجة بعض ضغوطات الحياة أو تناول الأطعمة الغير صحية وعدم اتباع نظام غذائي صحي. وإليكم فوائد الليمون لتنظيف القولون:

يعد الليمون من أهم الحمضيات المفيدة للصحة بسبب احتوائه على فيتامين C هذا الفيتامين يساعد على إنتاج مواد مضادة للأكسدة داخل الجسم، كما أن تناول عصير الليمون يساعد على التخلص من السموم في الجسم، أيضًا يساعد على تنشيط الكبد وتحفيزه ليخلص الجسم من السموم المترسبة.

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وهذه الطريقة الصحيحة لاستخدام الليمون:

– تقطيع الليمون إلى شرائح

-وبعد تسخين الماء توضع شرائح الليمون في الماء الدافي

– يفضل تناول العصير دافئا وليس مغليا (يمكن تحليته بالقليل من العسل ).

هل الليمون مضر للقولون العصبي

للإجابة على سؤال هل الليمون مضر للقولون العصبي إجابةً وافية يجب فهم بعض الأمور المتعلقة بالليمون والألياف وأهميتها في النظام الغذائي لمرضى القولون العصبي، وهي: يعد الليمون، وتحديدًا لب الليمون، من الأطعمة التي تساهم في المحافظة على صحة الجهاز الهضمي وذلك لمحتواه العالي الألياف الذائبة في الماء، حيث تقلل من الآلام المصاحبة لعملية الإخراج لدى مرضى القولون العصبي.

يساهم النظام الغذائي الغني الألياف في تقليل حدة بعض أعراض القولون العصبي كالإمساك، ويتسبب في ذات الوقت بزيادة شدة بعضها الآخر كالغازات والإنفاخ.

تبلغ كمية الألياف الموصى بها يوميًا 20-35 غرام، وينصح مرضى القولون العصبي بعدم إدخال الألياف إلى نظامهم الغذائي بكميات كبيرة غير معتادين عليها وبشكل مفاجئ، بل التدرج في كميتها مع الوقت تجنبًا للغازات.

وبناءً على ما الخليج 365، هل الليمون مضر للقولون العصبي؟ الإجابة تعتمد على الشخص ذاته وعلى كيفية استجابة جهازه الهضمي للألياف بشكل عام والليمون بشكل خاص.