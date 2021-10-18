محمد بن مسعود - الدمام - بعد انتهاء أعمارهم الافتراضية.. ”هادي” و”الاحمر” أمام خيارين إثر تقدم الحوثيين في مارب وشبوة

قال مسؤول يمني بارز، اليوم الاحد، إن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الاحمر، أمام خيارين بعد انتهاء أعمارهم الافتراضية، وتقدم المتمردين الحوثيين في محافظتي مارب وشبوة.

وقال عضو مجلس النواب الموالي للشرعية عبد الرحمن معزب، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه “المشهد اليمني”، “الى الرئيس هادي ونائبه محسن، أنتم أمام خيار واحد للحفاظ على كرامتكم وعلى كلمة رحمة الله.. هذا الخيار هو النزول مآرب ، وسوف تحققوا إحدى الحسنيين”.

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وأضاف: إما أن تنقذوا مآرب وتفكوا عنها الحصار وتختموا أعماركم كثوار وأبطال كالفريق العمري والرقيب عبد الرقيب نعمان ، أو تستشهدوا ويسجلكم التاريخ شهداء وأبطال كالقشيبي والزعيم صالح والزوكا والشدادي …

وتابع: طبعاً اعماركم الافتراضية والحقيقة قد انتهت فقط يبقى كيف تختموها.

يأتي ذلك بعد إعلان الحوثيين سيطرتهم على مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة، ومديريتي العبدية وحريب وأجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد في مأرب.